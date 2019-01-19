МОК скрыл доказательства невиновности россиян перед Олимпиадой-2018

Международный олимпийский комитет (МОК) скрыл доказательства невиновности российских спортсменов перед зимними Олимпийскими играми 2018 года.

«МОК серьезно нарушил процессуальные права спортсменов и скрыл оправдательные доказательства от суда и стороны защиты. Фактически доказательств обвинений, выдвинутых [информатором WADA Григорием] Родченковым относительно событий в Сочи, нет. Родченков сам стал путаться в показаниях, история не такая, какой он нам ее представляет, главе комиссии WADA Ричарду Макларену следовало это признать на ранней стадии разбирательств», говорится в заявлении адвокатской конторы Кристофа Вишеманна, курировавшей дела российских спортсменов.

В конторе отметили, что они рады успешному завершению судебного разбирательства против Александра Легкова, пишет ТАСС.

Напомним, что на минувшей неделе Мосгорсуд отклонил жалобу Олимпийского комитета России на отказ признать на территории РФ действие вердикта Спортивного арбитражного суда об установлении вины главы Федерации бобслея России Александра Зубкова в нарушении антидопинговых правил во время Олимпийских игр в Сочи.