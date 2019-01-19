Филарет назвал себя патриархом всея Руси
Глава бывшего Киевского патриархата Филарет объявил себя патриархом Киевским и всея Руси — Украины.
В распоряжении Киевского патриархата от 16 января говорится, что церкви должны поминать во время службы «Святейшего Филарета, Патриарха Киевского и всея Руси — Украины» и «Блаженнейшего Епифания, митрополита Киевского и всея Украины», а также правящего архиерея. Документ опубликован в блоге протодиакона Андрея Кураева.
Напомним, 6 января Вселенский патриарх Варфоломей вручил предстоятелю Православной церкви Украины митрополиту Епифанию томос об автокефалии.
Справка
Автокефалия — статус поместной церкви, предполагающий ее административную независимость от других поместных церквей.
Томос — указ предстоятеля поместной православной церкви по некоторому важному вопросу церковного устройства.
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