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Филарет назвал себя патриархом всея Руси

15:56, 19.01.2019

Глава бывшего Киевского патриархата Филарет объявил себя патриархом Киевским и всея Руси — Украины.

В распоряжении Киевского патриархата от 16 января говорится, что церкви должны поминать во время службы «Святейшего Филарета, Патриарха Киевского и всея Руси — Украины» и «Блаженнейшего Епифания, митрополита Киевского и всея Украины», а также правящего архиерея. Документ опубликован в блоге протодиакона Андрея Кураева.

Напомним, 6 января Вселенский патриарх Варфоломей вручил предстоятелю Православной церкви Украины митрополиту Епифанию томос об автокефалии.

Справка

Автокефалия — статус поместной церкви, предполагающий ее административную независимость от других поместных церквей.

Томос — указ предстоятеля поместной православной церкви по некоторому важному вопросу церковного устройства.

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