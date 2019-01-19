В Минсельхозе сообщили о росте цен на некоторые продукты в России

Ситуация с ценами на российском продовольственном рынке в целом стабильна, но наблюдается некоторый рост стоимости некоторых продуктов в торговых сетях.

Как сообщил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев, выросли цены на птицу, сахар, яйца и плодоовощную продукцию. При этом сильного роста цен у производителей не наблюдается, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что эксперты ожидают роста стоимости основных продуктов в России в 2019 году в среднем на 5%. При этом ряд товаров, например свинина и мясо птицы, будут стабильны в цене.