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В Минсельхозе сообщили о росте цен на некоторые продукты в России

14:37, 19.01.2019
В Минсельхозе сообщили о росте цен на некоторые продукты в России
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Ситуация с ценами на российском продовольственном рынке в целом стабильна, но наблюдается некоторый рост стоимости некоторых продуктов в торговых сетях.

Как сообщил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев, выросли цены на птицу, сахар, яйца и плодоовощную продукцию. При этом сильного роста цен у производителей не наблюдается, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что эксперты ожидают роста стоимости основных продуктов в России в 2019 году в среднем на 5%. При этом ряд товаров, например свинина и мясо птицы, будут стабильны в цене.

ОбществоВластьБизнесРозничная торговля
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