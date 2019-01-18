Эксперты спрогнозировали рост цен на продукты на 5% в 2019 году

Эксперты ожидают роста стоимости основных продуктов в России в 2019 году в среднем на 5%. При этом ряд товаров, например свинина и мясо птицы, будут стабильны в цене.

Исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков считает, что стоимость продуктов поднимется на 1—8%.

Директор аналитического департамента «Союзмолоко» Алексей Воронин оценивает рост цен в 5—7%, передает ТАСС.

Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон предположил, что в 2019 году цены на хлеб и хлебобулочную продукцию могут вырасти на 5—6%.



Глава Национального мясного союза Сергей Юшин рассказал, что в его сфере ожидается даже незначительное снижение оптовых цен. Стоимость свиных полутуш в оптовом звене может упасть на 5—10%, считает эксперт.