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Эксперты спрогнозировали рост цен на продукты на 5% в 2019 году

17:51, 18.01.2019
Эксперты спрогнозировали рост цен на продукты на 5% в 2019 году
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Эксперты ожидают роста стоимости основных продуктов в России в 2019 году в среднем на 5%. При этом ряд товаров, например свинина и мясо птицы, будут стабильны в цене.

Исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков считает, что стоимость продуктов поднимется на 1—8%.

Директор аналитического департамента «Союзмолоко» Алексей Воронин оценивает рост цен в 5—7%, передает ТАСС.

Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон предположил, что в 2019 году цены на хлеб и хлебобулочную продукцию могут вырасти на 5—6%.

Глава Национального мясного союза Сергей Юшин рассказал, что в его сфере ожидается даже незначительное снижение оптовых цен. Стоимость свиных полутуш в оптовом звене может упасть на 5—10%, считает эксперт.

АналитикаБизнесРозничная торговля
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