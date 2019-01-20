Сегодня в Татарстане местами ожидается снег и до -11
В воскресенье, 20 января, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица.
Ветер северо-западный, западный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.
Максимальная температура днем составит от -6 до -11 градусов. В Казани днем ожидается от -7°С до -9°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от -6°С до -9°С.Общество Татарстан
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