Сегодня в Татарстане местами ожидается снег и до -11

В воскресенье, 20 января, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер северо-западный, западный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура днем составит от -6 до -11 градусов. В Казани днем ожидается от -7°С до -9°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от -6°С до -9°С.