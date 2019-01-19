Дерипаска потребует проверить доходы Зюганова

Миллиардер Олег Дерипаска потребует «комплексной проверки» доходов лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Кроме того, он подал иск к Зюганову на 1 млн рублей

«Мы инициируем и будем настаивать на проведении комплексной проверки доходов Геннадия Зюганова», — приводит «Интерфакс» слова представителя бизнесмена.

Поводом для иска стало то, что Зюганов назвал основанный Дерипаской бизнес «аферой» и «преступлением».

Лидер КПРФ ответил, что не откажется от требования расследовать предпринимательскую деятельность Дерипаски.

«Пусть он судится, наша юридическая служба работает. Но я буду настаивать на создании комиссии и расследовании по всей цепочке этого невиданного против нашей державы и национальной безопасности преступления», — заявил Зюганов.