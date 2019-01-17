Дерипаска подал иск к Зюганову на 1 млн рублей

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Бизнесмен Олег Дерипаска подал в Тверской суд Москвы иск с требованием взыскать с лидера КПРФ Геннадия Зюганова 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

«9 января 2019 года руководитель партии КПРФ Геннадий Зюганов на заседании Государственной Думы сделал заявление, в котором назвал бизнес, основанный Олегом Дерипаской, аферой и преступлением. Мы расцениваем это заявление как оскорбление достоинства и намеренную попытку нанести репутационный ущерб как основателю компании РУСАЛ, так и всем сотрудникам, причастным к ее созданию и развитию», — цитирует представителя Дерипаски РБК.

Сам Зюганов заявил, что не боится судов.



«Это уже знаете какой по счету? Мои юристы разберутся», — сказал он.



Ранее суд Усть-Лабинска в Краснодарском крае удовлетворил иск Дерипаски к Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и Александру Кириллову (Алекс Лесли) и взыскал с каждого по 500 тыс. рублей.