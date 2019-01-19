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Спасатели обнаружили тело еще одного пилота Су-34

00:29, 19.01.2019
Спасатели обнаружили тело еще одного пилота Су-34
Фото: mil.ru

Спасатели нашли тело второго пилота из экипажей истребителей-бомбардировщиков Су-34, потерпевших крушение над Японским морем.

«В районе проведения поисково-спасательной операции обнаружено тело летчика без признаков жизни. Судном, осуществляющим поиск в данном районе, тело погибшего летчика поднято на борт» — приводит ТАСС сообщение Минобороны России.

Ранее один из членов экипажей двух самолетов был спасен и доставлен на берег. В настоящее время неизвестной остается судьба еще одного пилота.

Напомним, что над Татарским проливом в Хабаровском крае столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34. При этом экипаж одного самолета успел катапультироваться. Позднее спасатели нашли тело одного из летчиков.

Происшествия
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