Спасатели обнаружили тело погибшего летчика Су-34 в Татарском проливе

Тело одного из членов экипажей столкнувшихся истребителей-бомбардировщиков Су-34 найдено в Татарском проливе.

«В 03.18 по местному времени (20.18 мск) на участвующее в поиске рыболовно-промысловное судно «Электрон» подняли тело второго штурмана со второго Су-34», — приводит ТАСС сообщение Владивостокского морского спасательно-координационного центра.

Там добавили, что поиски еще двух членов экипажа продолжаются. Ранее стало известно о спасении одного из штурманов.

Напомним, что над Татарским проливом в Хабаровском крае столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34. При этом экипаж одного самолета успел катапультироваться.