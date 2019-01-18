В Норвегии по подозрению в терроризме задержали россиянина

В Норвегии задержали гражданина России по подозрению в терроризме.

По информации NRK, подозреваемый напал на девушку в магазине Осло. Отмечается, что пострадавшая находится в критическом состоянии.

Норвежские спецслужбы проверяют версию теракта.

«Я не могу вдаваться в детали, но он заявил, что планировал террористическую атаку и хотел убить больше людей», — заявила глава полицейской службы безопасности Мари Бенедикт Бьорнланд.

В посольстве России в Норвегии заявили, что выяснили личность подозреваемого.

«Уточняем ситуацию, личность задержанного известна посольству», — приводит «РИА Новости» слова пресс-атташе дипмиссии Тимура Чеканова.



Ранее гражданина России задержали в норвежском населенном пункте Лонгйир по подозрению в совершении вооруженного ограбления банка Sparebank 1.