Россиянина задержали по подозрению в ограблении банка на Шпицбергене

Гражданин России задержан в норвежском населенном пункте Лонгйир на архипелаге Шпицберген по подозрению в совершении вооруженного ограбления банка Sparebank 1.



«Мужчина, 29-летний гражданин России, 21 декабря в 10:40 по местному времени (12:40 по мск) проник в здание банка Sparebank 1 в Лонгйире и похитил 70 тыс. норвежских крон (около 550 тыс. рублей — прим. ред.). При ограблении была использована винтовка… арендованная в Лонгйире», — сообщает ТАСС.

Отмечается, что россиянину также предъявлены обвинения в нарушении закона об оружии. Он был задержан вскоре после ограбления и доставлен в норвежский город Тромсё.