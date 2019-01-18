Управляющий «ФОНа» включил в список кредиторов банк «Спурт» с требованием 250 млн рублей

Конкурсный управляющий ЗАО «ФОН» сообщил о включении в реестр кредиторов стройкомпании обанкротившегося банка «Спурт». Сумма требований банка составила 253,4 млн рублей.

Из них долг застройщика оценивается в 224,1 млн рублей, а остальные 29,3 млн рублей относятся к процентам за пользование кредитом, следует из сообщения, опубликованного в реестре сведений о банкротстве.

Напомним, что в августе 2018 года «Спурт» уже предъявил требования к главе ГК «ФОН» Анатолию Ливаде на сумму 487,3 млн рублей.