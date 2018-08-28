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Экономика

«Спурт» предъявил требования к Ливаде на 487 миллионов рублей

15:29, 28.08.2018
«Спурт» предъявил требования к Ливаде на 487 миллионов рублей
Фото: realnoevremya.ru / Юлия Косолапкина

АКБ «Спурт» предъявил требования главе ГК «ФОН» Анатолию Ливаде на сумму 487,3 млн рублей.

Из них сумма непогашенного кредита перед банком составляет 375 млн рублей. При этом проценты за пользование кредитом — 82,5 млн и неустойка — 29,6 млн, следует из единого реестра банкротств.

Отмечается, что банк потребовал включить их в третью очередь реестра требований кредиторов.

Напомним, главу «ФОНа» 14 июня 2018 года признали финансово несостоятельным за долги на сумму 832 млн рублей. Личные долги при этом составили 3,5 млн рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».

ЭкономикаБанки Татарстан
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