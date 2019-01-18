Tesla отозвала более 14 тысяч машин в Китае из-за бракованных подушек безопасности

Американский производитель электромобилей Tesla решил отозвать в Китае 14 123 машины из-за проблем с подушками безопасности.

Компания объявила об отзыве автомобилей модели S, проданных в период с 4 февраля 2014 года по 9 декабря 2016 года. В подушках данных машин содержатся газогенераторы, произведенные японской компанией Takata, передает телеканал Channel New Asia.

По информации издания, детали были созданы на основе нитрата аммония без осушителя, в результате чего существует высокий риск, что они разорвутся на куски и нанесут травмы пассажирам и водителю автомобиля.

Ранее сообщалось, что в 2017 году Takata обанкротилась, после того как стало известно о ряде смертей из-за дефектов в подушках безопасности их производства.

Напомним, в прошлом году Илон Маск рассказал о правильном произношении слова Tesla.