В Татарстане ожидается метель, гололед и до -4°С

Сегодня, 19 января, в Татарстане ожидается облачная погода. Ночью местами небольшой снег. Днем небольшой снег, мокрый снег, местами метель.

Ветер юго-западный умеренный. На дорогах гололедица.



Минимальная температура воздуха ночью по республике составит от -3°С до -8°С. Максимальная температура днем — от +1°С до -4°С, сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани днем ожидается от +1°С до -3°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от -1°С до -3°С.

