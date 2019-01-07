Патриарх Кирилл призвал не становиться рабами гаджетов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал не впадать в зависимость от гаджетов.

По его словам, человек, поглощенный этой технологией, уходит из реальной жизни в виртуальную реальность, которая и «становится его жизнью».

«Пожалуйста, никогда не попадайте в рабство от того, что в ваших руках или от того, что приходит в ваше сознание извне. Вы должны оставаться внутренне свободными и не подпадать ни под какую зависимость — ни под алкогольную, ни под наркотическую, ни под зависимость от гаджетов.», — сказал патриарх в рождественском интервью телеканалу «Россия-1».

Он отметил, что всемирная сеть гаджетов сегодня дает возможность осуществлять «вселенский контроль над человеческим родом» и с точки христианства, «контроль из одной точки — это предвестие пришествия Антихриста».

«Антихрист — это та личность, которая будет во главе всемирной паутины, контролирующей весь человеческий род. Значит, сама по себе структура представляет опасность. Не должно быть единого центра, по крайней мере, в обозримом будущем, если мы сами не хотим приблизить апокалипсис», — считает Кирилл.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с Рождеством.