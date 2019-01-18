Минсельхоз не ожидает повышения цен на зерно в ближайшее время

Минсельхоз России не ожидает роста цен зерновые в среднесрочной перспективе. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

По его словам, ведомство в этом году начнет регулировать цены на зерно на внутреннем рынке, параллельно «ориентируясь на улучшение качества продукта».

«С учетом того, что цена зерна на внешнем рынке на сегодняшний день достаточно благоприятная для экспортеров, порядка 240 долларов, то это естественно приводит к внутренним корректировкам нашей цены на внутреннем рынке», — цитирует Патрушева «РИА Новости».

Напомним, ранее сообщалось, что регионы начнут запасать зерно для стабилизации цен на хлеб.