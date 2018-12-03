Регионы начнут запасать зерно для стабилизации цен на хлеб

Руководителям профильных министерств и региональным правительствам поручат своевременно сформировать запасы зерна.

Такое указание даст вице-премьер РФ Алексей Гордеев, чтобы сохранить оптимальные цены на социально значимые продукты питания и стабилизировать ситуацию на рынке хлебопродуктов.



На встрече с президентом Российского союза пекарей Валерием Чешинским вице-премьер заявил, что стабилизация цен на «социальный хлеб» является главной задачей региональных властей, сообщает ТАСС.

Он отметил, что формирование зерновых запасов предприятиям осложняет ограниченный доступ к льготным кредитам.

Напомним, с середины октября в Татарстане розничные цены на социальные виды хлеба выросли на 16%. Отмечалось, что через повышение розничных цен производители хлеба начали лоббировать выделение дотаций. Но убедить Минсельхозпрод РТ им не удалось — в ноябре социальные хлеба по-прежнему будут выпекаться без субсидирования. Подробно — в материале «Реального времени».