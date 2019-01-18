В Башкирии человек выжил после падения с девятого этажа в вентиляционную шахту дома

29-летний житель Белорецка выжил после падения с девятого этажа в вентиляционную шахту многоэтажного дома.

Крики о помощи рядом с подвалом услышала местная жительница, выгуливающая собаку. Прибывшие на место спасатели, предварительно обследовав здание, разобрали часть шахты и вытащили пострадавшего.

Позже выяснилось, что единственный доступ в вентиляционную шахту находился на крыше дома на девятом этаже строения, сообщили в пресс-службе Госкомитета по ЧС Башкирии.

После осмотра бригадой скорой медицинской помощи у мужчины было отмечено лишь общее переохлаждение организма. Сколько времени находился молодой человек в шахте и был ли он в состоянии алкогольного опьянения, не уточняется.

Напомним, ранее сообщалось, что тяжело раненный в перестрелке в Учалах мужчина пришел в сознание.