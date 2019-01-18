В Башкирии человек выжил после падения с девятого этажа в вентиляционную шахту дома
29-летний житель Белорецка выжил после падения с девятого этажа в вентиляционную шахту многоэтажного дома.
Крики о помощи рядом с подвалом услышала местная жительница, выгуливающая собаку. Прибывшие на место спасатели, предварительно обследовав здание, разобрали часть шахты и вытащили пострадавшего.
Позже выяснилось, что единственный доступ в вентиляционную шахту находился на крыше дома на девятом этаже строения, сообщили в пресс-службе Госкомитета по ЧС Башкирии.
После осмотра бригадой скорой медицинской помощи у мужчины было отмечено лишь общее переохлаждение организма. Сколько времени находился молодой человек в шахте и был ли он в состоянии алкогольного опьянения, не уточняется.
Напомним, ранее сообщалось, что тяжело раненный в перестрелке в Учалах мужчина пришел в сознание.Общество Башкортостан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым