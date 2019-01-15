Тяжело раненный в перестрелке в Учалах мужчина пришел в сознание

Выживший в перестрелке в Учалах Зариф Хилажев, получивший тяжелые ранения, пришел в себя и начал самостоятельно разговаривать.

Пациент был доставлен в Учалинскую ЦРБ с множеством ранений в плечо, кисть, легкое, диафрагму и желудок. Позже его перевели в Республиканскую клиническую больницу имени Куватова в Уфе.

Врачи боролись за его жизнь порядка восьми часов. В настоящее время пострадавший пришел в сознание, передает «Башинформ».

Добавим, супруга Хилажева погибла в перестрелке в Учалах. Она была известной башкирской ведущей.

Напомним, по версии СК, ночью 13 января в Учалах в Башкирии местный житель в состоянии алкогольного опьянения поссорился со своей супругой. Женщина, испугавшись, убежала к соседям.

Вооружившись охотничьим ружьем, мужчина последовал за ней. В результате он ранил соседа, убил его супругу, после чего застрелил другого соседа, а также свою жену, затем покончил с собой.