Эксперт ООН: в 2019—2020 годах мир ждет новый финансовый кризис

На итоговой коллегии агентства инвестиционного развития Татарстана эксперт ООН по торговле и развитию Игорь Паунович предсказал новый финансовый кризис в 2019—2020 годах.

По его словам, на данный момент наблюдаются определенные предпосылки к этому.

«Самый здравый совет, который я могу дать — работать над повышением устойчивости. Кризис, который разразится, будет даже более серьезным, чем то, что нам удалось пережить в 2008—2009 годах», — приводит его слова корреспондент «Реального времени».

Ранее Одни из крупнейших американских инвестбанков Citi и Goldman Sachs объявили об окончании кризиса на фондовом рынке. При этом в прогнозах заложены негативные факторы.