Рушана Валиева выступит на фестивале «Крещенские морозы» в Бирске

Финалистка шоу «Голос. Перезагрузка» Рушана Валиева выступит на фестивале «Крещенские морозы», который пройдет с 24 по 26 января в Бирске.

19-летняя уроженка Аургазинского района также встретится с поклонниками, проведет творческую встречу с участниками конкурса, расскажет о трудностях, с которыми столкнулась во время участия в проекте.

Кроме того, в фестивале примут участие музыкальные коллективы, вокалисты, танцевальные студии и вокально-инструментальные ансамбли, рассказали в пресс-службе мероприятия.

Организатором фестиваля «Крещенские морозы» выступает Министерство культуры Башкирии.

Напомним, ранее врио главы Башкирии Радий Хабиров призвал проголосовать за Рушану Валиеву в полуфинале и финале «Голоса».



