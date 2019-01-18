26% россиян примет участие в крещенских купаниях — опрос

Каждый четвертый россиянин намерен принять участие в крещенских купаниях, которые пройдут 18 и 19 января. Информация приводится согласно опросу в рамках интернет-проекта «Батюшка онлайн».

По информации проекта, 59% респондентов решили воздержаться от купания в праздник, 26% россиян искупаются в крещенских купелях, а 15% — пока не определились.

Кроме того, более 84% россиян собираются прийти на Крещение в храм, передает RT со ссылкой на основателя проекта Надежду Земскову.

Добавим, международный интернет-проект «Батюшка онлайн» был создан в 2011 году в Ульяновске по благословению митрополита Симбирского и Новоспасского Прокла.

Ранее врачи рассказали, как не замерзнуть во время крещенских купаний.