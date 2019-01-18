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26% россиян примет участие в крещенских купаниях — опрос

08:01, 18.01.2019 3
26% россиян примет участие в крещенских купаниях — опрос
Фото: realnoevremya.ru

Каждый четвертый россиянин намерен принять участие в крещенских купаниях, которые пройдут 18 и 19 января. Информация приводится согласно опросу в рамках интернет-проекта «Батюшка онлайн».

По информации проекта, 59% респондентов решили воздержаться от купания в праздник, 26% россиян искупаются в крещенских купелях, а 15% — пока не определились.

Кроме того, более 84% россиян собираются прийти на Крещение в храм, передает RT со ссылкой на основателя проекта Надежду Земскову.

Добавим, международный интернет-проект «Батюшка онлайн» был создан в 2011 году в Ульяновске по благословению митрополита Симбирского и Новоспасского Прокла.

Ранее врачи рассказали, как не замерзнуть во время крещенских купаний.

Общество
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 08:16
    Урологи ждут не дождутся этого праздника !
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    Анонимно 09:12
    Почему урологи???
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  • Анонимно 09:16
    Устроили шоу, хоть бы подобающе одевались при этих купаниях! Ато приходят в открытых купальниках как на пляж, срамота. Еще храмы посещали (ато вбухали миллиарды народных денег, и пустые стоят), да соблюдали религиозные нормы. Но увы, разок окунулся и ты святой, бесовщина какая то.
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