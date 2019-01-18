Rambler перезапустит ЖЖ с помощью искусственного интеллекта

Rambler Group обновит блогерскую платформу LiveJournal, потерявшую значительную аудиторию за последние годы.

Компания предложит блогерам новые возможности для продвижения, а также начнет использовать технологии искусственного интеллекта для рекомендаций контента. Изменения начнутся уже в январе, сообщает «Коммерсант».

В частности, на главной странице ЖЖ помимо разделов с популярными записями и выбранным редакцией контентом появится раздел «Вам может быть интересно». Также на страницах категорий добавятся подразделы «Свежее», наполняемые при помощи ИИ.

Стоит отметить, что за восемь лет ЖЖ потерял более 10 млн пользователей. В ноябре аудитория LiveJournal составила 11,48 млн человек, проект занимает 15-е место по аудитории Рунета. Rambler ожидает, что трафик на главной странице LiveJournal вырастет до 15% в течение года.

Ранее сообщалось, что Сбербанк и Rambler создадут сервис заказа еды до прихода в ресторан.