Сбербанк и Rambler создадут сервис заказа еды до прихода в ресторан

Интернет-холдинг Rambler & Co и Сбербанк договорились создать сервис для ресторанного рынка «Фудплекс».



Партнером станет и GHP Group (финансовый управляющий), а также Григорий Гуревич и Евгений Малахов, основатели компании UCS (программное обеспечение для ресторанов), передают «Ведомости» со ссылкой на источник.

Отмечается, что сделку планируется закрыть в августе. При этом Сбербанк получит 35% ООО «Фудплекс», Rambler & Co — 30%, остальное делят GHP, Гуревич и Малахов.

Новый сервис позволит бронировать столики в ресторанах онлайн и заказывать блюда из меню до прихода в заведение. Кроме того, с помощью «Фудплекса» можно будет оплачивать счет, не дожидаясь официанта, и давать чаевые безналичным платежом и заказывать еду на дом.