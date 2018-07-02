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Сбербанк и Rambler создадут сервис заказа еды до прихода в ресторан

10:54, 02.07.2018
Сбербанк и Rambler создадут сервис заказа еды до прихода в ресторан
Фото: commons.wikimedia.org

Интернет-холдинг Rambler & Co и Сбербанк договорились создать сервис для ресторанного рынка «Фудплекс».

Партнером станет и GHP Group (финансовый управляющий), а также Григорий Гуревич и Евгений Малахов, основатели компании UCS (программное обеспечение для ресторанов), передают «Ведомости» со ссылкой на источник.

Отмечается, что сделку планируется закрыть в августе. При этом Сбербанк получит 35% ООО «Фудплекс», Rambler & Co — 30%, остальное делят GHP, Гуревич и Малахов.

Новый сервис позволит бронировать столики в ресторанах онлайн и заказывать блюда из меню до прихода в заведение. Кроме того, с помощью «Фудплекса» можно будет оплачивать счет, не дожидаясь официанта, и давать чаевые безналичным платежом и заказывать еду на дом.

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