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Мэрия Казани перекроет движение в центре из-за прощания с Ильгамом Шакировым

18:43, 17.01.2019 98
Мэрия Казани перекроет движение в центре из-за прощания с Ильгамом Шакировым
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Завтра, 18 января, в Казани ограничат движение в районе театра оперы и балета им.М.Джалиля.

Утром пройдет прощание с народным артистом Татарстана и РФ Ильгамом Шакировым, сообшщается на сайте kzn.ru.

С 6:00 до 14:30 движение транспорта будет ограничено:

  • по ул.Пушкина — на участке от ул.Горького до ул.Большая Красная;
  • по ул.К.Маркса — на участке от ул.Жуковского до ул.Лобачевского;
  • по ул.Театральная — на участке от ул.Большая Красная до ул.Дзержинского.

В это же время будет действовать ограничение движения в районе Ново-Татарского кладбища – по ул.Юл Урам, на участке от ул.Холмовая до ул.Магистральная.

Ограничения не коснутся маршрутов городского пассажирского транспорта.

Городские власти также ограничат парковку:

  • по ул.Театральная, на участке от ул.Большая Красная до ул.Дзержинского,
  • по ул.Пушкина, на участке от ул.К.Маркса до ул.Большая Красная,
  • по ул.К.Маркса, на участке от ул.Пушкина до ул.Театральная,
  • по ул.Юл Урам, на участке от ул.Холмовая до ул.Магистральная,
  • и по ул.Марджани, на участке от ул.Татарстан до ул.Ф.Карима.

Напомним, что 16 января в Казани скончался татарский певец Ильгам Шакиров. Прощание с певцом и похороны назначены на 18 января. В церемонии примут участие президент РТ Рустам Минниханов и госсоветник республики Минтимер Шаймиев.


ОбществоИнфраструктура Татарстан
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