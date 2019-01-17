Мэрия Казани перекроет движение в центре из-за прощания с Ильгамом Шакировым
Завтра, 18 января, в Казани ограничат движение в районе театра оперы и балета им.М.Джалиля.
Утром пройдет прощание с народным артистом Татарстана и РФ Ильгамом Шакировым, сообшщается на сайте kzn.ru.
С 6:00 до 14:30 движение транспорта будет ограничено:
- по ул.Пушкина — на участке от ул.Горького до ул.Большая Красная;
- по ул.К.Маркса — на участке от ул.Жуковского до ул.Лобачевского;
- по ул.Театральная — на участке от ул.Большая Красная до ул.Дзержинского.
В это же время будет действовать ограничение движения в районе Ново-Татарского кладбища – по ул.Юл Урам, на участке от ул.Холмовая до ул.Магистральная.
Ограничения не коснутся маршрутов городского пассажирского транспорта.
Городские власти также ограничат парковку:
- по ул.Театральная, на участке от ул.Большая Красная до ул.Дзержинского,
- по ул.Пушкина, на участке от ул.К.Маркса до ул.Большая Красная,
- по ул.К.Маркса, на участке от ул.Пушкина до ул.Театральная,
- по ул.Юл Урам, на участке от ул.Холмовая до ул.Магистральная,
- и по ул.Марджани, на участке от ул.Татарстан до ул.Ф.Карима.
Напомним, что 16 января в Казани скончался татарский певец Ильгам Шакиров. Прощание с певцом и похороны назначены на 18 января. В церемонии примут участие президент РТ Рустам Минниханов и госсоветник республики Минтимер Шаймиев.
ОбществоИнфраструктура Татарстан
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