Мэрия Казани перекроет движение в центре из-за прощания с Ильгамом Шакировым

Завтра, 18 января, в Казани ограничат движение в районе театра оперы и балета им.М.Джалиля.

Утром пройдет прощание с народным артистом Татарстана и РФ Ильгамом Шакировым, сообшщается на сайте kzn.ru.

С 6:00 до 14:30 движение транспорта будет ограничено:

по ул.Пушкина — на участке от ул.Горького до ул.Большая Красная;

по ул.К.Маркса — на участке от ул.Жуковского до ул.Лобачевского;

по ул.Театральная — на участке от ул.Большая Красная до ул.Дзержинского.

В это же время будет действовать ограничение движения в районе Ново-Татарского кладбища – по ул.Юл Урам, на участке от ул.Холмовая до ул.Магистральная.

Ограничения не коснутся маршрутов городского пассажирского транспорта.

Городские власти также ограничат парковку:

по ул.Театральная, на участке от ул.Большая Красная до ул.Дзержинского,

по ул.Пушкина, на участке от ул.К.Маркса до ул.Большая Красная,

по ул.К.Маркса, на участке от ул.Пушкина до ул.Театральная,

по ул.Юл Урам, на участке от ул.Холмовая до ул.Магистральная,

и по ул.Марджани, на участке от ул.Татарстан до ул.Ф.Карима.

Напомним, что 16 января в Казани скончался татарский певец Ильгам Шакиров. Прощание с певцом и похороны назначены на 18 января. В церемонии примут участие президент РТ Рустам Минниханов и госсоветник республики Минтимер Шаймиев.



