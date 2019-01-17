Минниханов: «мусорная» реформа не ограничивается ростом тарифов

Президент Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что внедрение новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами не ограничивается ростом тарифов, а подразумевает обновление всей инфраструктуры. Говоря о том, что мусор — это нагрузка на среду обитания, Минниханов перешел к теме строительства мусоросжигательного завода, которая у многих казанцев вызывает недовольство.

«Изначально те, кто этот проект делал, они специально как будто бы сделали, чтобы негативное отношение людей было. И деструктивные силы это очень удачно используют в своей работе. Пишут: «Давайте раздельный сбор сделаем». Нет такой технологии. В мире одна технология — и раздельный сбор, и термическая обработка отходов. Я сам лично посещал одно из таких предприятий в Токио», — рассказал президент.

По его словам, в Токио расположен 21 подобный объект и все они находятся в городе. Тот, в котором побывал Минниханов, располагался почти в центре Токио. Президент напомнил, что некоторые активисты, которые выступали против завода в Казани, тоже имели возможность посетить одно из таких предприятий.

«Но те, которые имеют запас отрицательных эмоций, конечно, туда не доехали, иначе у них батарейка села бы после того, что они увидели. Другого пути нет — куда мы эти отходы [денем]. Давай будет захоранивать? И вся республика будет в свалке, что ли? — резюмировал Минниханов и пообещал, что будет проведена международная экологическая экспертиза и будут использованы все самые последние разработки, которые касаются термической обработки отходов.