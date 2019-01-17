Новости общества

16:15 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Уголовное дело о взрыве дома в Заинске приостановлено

15:10, 17.01.2019 127
Уголовное дело о взрыве дома в Заинске приостановлено
Фото: Реальное время

Расследование уголовного дела о взрыве газа в жилом доме Заинска приостановлено. Следователи установили, что в квартире, где произошел взрыв, была неисправна газовая труба, причем на месте трещины была намотана ФУМ-лента. Хозяин квартиры от этих действий открещивается, утверждают источники «Реального времени».

Напомним, 22 июня 2018 года в трехкомнатной квартире на последнем этаже заинской пятиэтажки прогремел взрыв. На месте погиб рабочий, находившийся на крыше дома, позже в больнице скончалась пенсионерка из взорванной квартиры. Ее девятилетняя внучка Ева до сих пор находится в больнице в тяжелом состоянии.

После ЧП было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих условиям безопасности для жизни и здоровья граждан. Подозреваемый в этом преступлении не установлен.

Сегодня на итоговом заседании прокуратуры РТ, вспоминая эту трагедию, президент и прокурор республики требовали принять меры и к нерадивым домовладельцам, и к управляющим компаниям. Были вопросы и к работе газовиков.

Подробности — в материале «Реального времени».

ОбществоИнфраструктураПроисшествия Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем