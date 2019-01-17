Уголовное дело о взрыве дома в Заинске приостановлено

Фото: Реальное время

Расследование уголовного дела о взрыве газа в жилом доме Заинска приостановлено. Следователи установили, что в квартире, где произошел взрыв, была неисправна газовая труба, причем на месте трещины была намотана ФУМ-лента. Хозяин квартиры от этих действий открещивается, утверждают источники «Реального времени».

Напомним, 22 июня 2018 года в трехкомнатной квартире на последнем этаже заинской пятиэтажки прогремел взрыв. На месте погиб рабочий, находившийся на крыше дома, позже в больнице скончалась пенсионерка из взорванной квартиры. Ее девятилетняя внучка Ева до сих пор находится в больнице в тяжелом состоянии.

После ЧП было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих условиям безопасности для жизни и здоровья граждан. Подозреваемый в этом преступлении не установлен.

Сегодня на итоговом заседании прокуратуры РТ, вспоминая эту трагедию, президент и прокурор республики требовали принять меры и к нерадивым домовладельцам, и к управляющим компаниям. Были вопросы и к работе газовиков.

Подробности — в материале «Реального времени».