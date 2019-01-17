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Водитель маршрутки из Агафоновки нагрубил мэру Саратова

13:51, 17.01.2019 1 141
Водитель маршрутки из Агафоновки нагрубил мэру Саратова
Фото: saratovmer.ru

Мэр Саратова Михаил Исаев вновь совершил поездку на работу на общественном транспорте до городской администрации.

В этот раз градоначальник отправился на маршрутке №58 из Агафоновки. По словам Исаева, поездка длилась около 40 минут. В итоге он остался недоволен работой общественного транспорта, в частности состоянием маршрутки и поведением водителя, который грубил пассажирами и мэру.

«Требую немедленно разобраться, почему подобные случаи имеют место быть, почему подвижной состав в таком неудовлетворительном состоянии выходит на линию, почему водитель считает возможным так некорректно себя вести», — приводит слова Исаева «РИА Новости».

Также глава Саратова отметил, что на конечной остановке в Агафоновке не убран снег.

Напомним, ранее Михаил Исаев из-за проблем с уборкой снега в городе поехал на работу на общественном транспорте и опоздал на запланированный брифинг.

ОбществоВласть
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:29
    Привык что за ним подтирают все время. А тут на один час побыл на месте обычного россиянина, и уже возмущения нет предела
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