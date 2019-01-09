Мэр Саратова поехал на работу на автобусе и опоздал на брифинг

Фото: ru.m.wikipedia.org / Пресс-служба Совета Федерации РФ

Мэр Саратова Михаил Исаев из-за проблем с уборкой снега в городе поехал сегодня на работу на общественном транспорте и опоздал на запланированный брифинг.

«Да, Михаил Александрович (Исаев) сегодня сел на конечной остановке автобуса маршрута №6 в Комсомольском поселке, добирался два с лишним часа до работы. Доехал до Крытого рынка, вышел, пешком прошел по проспекту Кирова, пришел в мэрию и немножко задержался на брифинг, который был запланирован», — сообщила глава пресс-службы мэрии Татьяна Плющева.

По словам самого Исаева, он добрался до работы на общественном транспорте 2 часа 15 минут. Он отметил, что обратился к горожанам с просьбой по возможности пересесть на общественный транспорт, передает «РИА Новости».

«И сегодня вечером я поеду либо в Ленинский, либо в Кировский район на общественном транспорте, посмотрю, сколько времени занимает маршрут», — добавил Исаев.