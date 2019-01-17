Минниханов поручил помочь онкобольной жительнице Казани, просившей пристроить ребенка в новую семью

Президент Татарстана Рустам Минниханов дал поручения помочь жительнице Казани Айгуль Фазыйловой, которая стала героиней программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым. Девушка больна раком 4-й стадии и попросила не бросать ее сына, если болезнь все же победит.

По словам официального представителя казанского Кремля Лилии Галимовой, сейчас вопросом оказания помощи девушке занимаются уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Гузель Удачина и вице-премьер республики Лейла Фазлеева.

«На сегодняшний день уже решен вопрос об оплате детского садика ребенка до конца этого года, ребенок заканчивает в этом году детский сад и идет в школу. Уже решен вопрос о компенсации стоимости съемного жилья, квартиры, в которой живет эта девушка. Сейчас стоит вопрос об оказании помощи и поддержки этой семье, он сейчас в стадии решения. Насколько нам известно, есть пожелания у мамы о том, чтобы привлечь какую-то семью, которая могла бы помогать сейчас. То есть речь не идет о том, что она может отдать сейчас ребенка в приемную семью. Этим тоже сейчас занимаются уполномоченный и вице-премьер», — передает слова Галимовой корреспондент «Реального времени».

Минниханов регулярно получает информацию о том, как развивается ситуация и какая помощь оказана Фазыйловой, добавила Галимова. Она также подчеркнула, что семье будет оказана вся необходимая поддержка.