Волонтерами WorldSkills 2019 в Казани хотят стать почти 15 тысяч человек

Волонтерами WorldSkills Kazan 2019 хотят стать 14 277 человек из 89 стран, сообщается на сайте чемпионата.

Как сообщает «РИА Новости», больше всего обращений поступило из России — 13 306. Иностранцы прислали 971 заявку. Добровольцы смогут присоединиться к одной из четырех позиций: «Волонтер соревновательной площадки», «Волонтер сервисов для зрителей», «Волонтер-атташе», «Волонтер церемонии».

Всего к WorldSkills Kazan 2019 планируется привлечь 3500 человек. Мероприятие пройдет в Казани с 22 по 27 августа 2019 года.

Ранее сообщалось, что церемонию открытия WorldSkills 2019 могут перенести с Центрального стадиона на «Казань Арену».