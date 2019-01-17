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Волонтерами WorldSkills 2019 в Казани хотят стать почти 15 тысяч человек

12:45, 17.01.2019 59
Волонтерами WorldSkills 2019 в Казани хотят стать почти 15 тысяч человек
Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Волонтерами WorldSkills Kazan 2019 хотят стать 14 277 человек из 89 стран, сообщается на сайте чемпионата.

Как сообщает «РИА Новости», больше всего обращений поступило из России — 13 306. Иностранцы прислали 971 заявку. Добровольцы смогут присоединиться к одной из четырех позиций: «Волонтер соревновательной площадки», «Волонтер сервисов для зрителей», «Волонтер-атташе», «Волонтер церемонии».

Всего к WorldSkills Kazan 2019 планируется привлечь 3500 человек. Мероприятие пройдет в Казани с 22 по 27 августа 2019 года.

Ранее сообщалось, что церемонию открытия WorldSkills 2019 могут перенести с Центрального стадиона на «Казань Арену».

Общество Татарстан
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