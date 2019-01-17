Казанская управляющая компания взыскивает с исполкома 800-тысячный долг арендатора

Фото: Максим Платонов

УК ЖКХ «Гвардейская» потребовала от исполкома Казани 800 тысяч рублей. Эти деньги компании задолжал арендатор помещения в жилом доме на улице Наки Исанбета, собственником которого являются городские власти.



По закону собственник обязан нести бремя расходов на содержание и ремонт помещения.



Как выяснило «Реальное время», это не единственный процесс такого рода, а обычная практика: управляющие компании в разных районах города регулярно выигрывают иски о взыскании с исполкома платы за ЖКУ в принадлежащих городу помещениях. И счет идет на миллионы рублей.

Подробности — в материале «Реального времени».