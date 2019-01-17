Новости бизнеса

13:05 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

Казанская управляющая компания взыскивает с исполкома 800-тысячный долг арендатора

12:56, 17.01.2019 25
Казанская управляющая компания взыскивает с исполкома 800-тысячный долг арендатора
Фото: Максим Платонов

УК ЖКХ «Гвардейская» потребовала от исполкома Казани 800 тысяч рублей. Эти деньги компании задолжал арендатор помещения в жилом доме на улице Наки Исанбета, собственником которого являются городские власти.

По закону собственник обязан нести бремя расходов на содержание и ремонт помещения.

Как выяснило «Реальное время», это не единственный процесс такого рода, а обычная практика: управляющие компании в разных районах города регулярно выигрывают иски о взыскании с исполкома платы за ЖКУ в принадлежащих городу помещениях. И счет идет на миллионы рублей.

Подробности — в материале «Реального времени».

Бизнес Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем