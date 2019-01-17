Пользователи «ВКонтакте» выступили против продажи газировки и «вредных» продуктов в школах — опрос

Министерство просвещения РФ провело опрос в социальной сети «ВКонтакте» на тему запрета продажи в школах «вредных» продуктов — газировки, шоколадных батончиков и других.

«Тема интересная, поэтому голосуйте в нашем противостоянии», — сообщалось в описании к опросу.

В итоге в голосовании участвовало около 1 400 пользователей. Большинство выступило против снеков в школах — 66,12%, за продажу выступили — 31,9%, свой вариант в комментариях оставили — 1,98%.

Напомним, в комитете Госдумы по охране здоровья предлагают законодательно запретить продажу в школах газировки, чипсов и шоколадных батончиков. По словам заместителя председателя думского комитета по охране здоровья Леонида Огуля, в школьных столовых должны продаваться соки, фрукты и овощи, молочные и кисломолочные продукты, мармелад и зефир.