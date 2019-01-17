Во время репетиции в омском цирке леопард напал на человека

Полиция Омска начала проверку по факту нападения леопарда на ассистента дрессировщика во время репетиции в цирке 16 января.

По предварительным данным, на манеже 37-летний мужчина во время уборки подошел слишком близко к животному. Хищник набросился на ассистента, оцарапав ему плечо. Позже работник цирка был госпитализирован, сообщили в областном ГУ МВД.

В настоящее время в цирке создана комиссия по расследованию несчастного случая. Полиция также выясняет все подробности инцидента.

Напомним, ранее в Казанском цирке страус выбежал из манежа и напал на зрителей прямо во время выступления.