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Во время репетиции в омском цирке леопард напал на человека

11:03, 17.01.2019 67
Во время репетиции в омском цирке леопард напал на человека
Фото: pixabay.com

Полиция Омска начала проверку по факту нападения леопарда на ассистента дрессировщика во время репетиции в цирке 16 января.

По предварительным данным, на манеже 37-летний мужчина во время уборки подошел слишком близко к животному. Хищник набросился на ассистента, оцарапав ему плечо. Позже работник цирка был госпитализирован, сообщили в областном ГУ МВД.

В настоящее время в цирке создана комиссия по расследованию несчастного случая. Полиция также выясняет все подробности инцидента.

Напомним, ранее в Казанском цирке страус выбежал из манежа и напал на зрителей прямо во время выступления.

Происшествия
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