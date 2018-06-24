В Казанском цирке страус выбежал из манежа и напал на зрителей

В Казанском цирке сегодня страус выбежал из манежа и напал на зрителей прямо во время выступления.

На видеозаписи видно, как во время нападения страуса на детей раздаются громкие крики. Птица пробежала прямо по зрителям несколько рядов вверх и вернулась обратно. После чего ее увели с арены. Видео опубликовало на странице в социальных сетях издание «Идель.Реалии».

Ранее в обновленном Казанском цирке случился потоп. Очевидцы заявляют, что вода течет из туалетов. Зрители вынуждены обходить лужи, образовавшиеся внутри здания. Затопленными оказались туалеты, фойе и гардеробы.