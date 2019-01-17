Минниханов о взрывах газа: «В Заинске нам повезло. Могло быть намного хуже»

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Вопрос газовой безопасности многоквартирных домов в Татарстане был обострен сегодня на прокурорской коллегии. Этой теме часть своих докладов посвятили прокурор РТ Илдус Нафиков и прокурор Челнов Дмитрий Ерпелев. Не остался в стороне и президент РТ.

Рустам Минниханов заявил, что после трагических событий в Магнитогорске и Шахтах нужно менять подходы к работе. Он предложил главе минстроя и ЖКХ республики провести инженерными службами дополнительные проверки дымоходов этой зимой. И вообще делать это почаще, — предложил глава республики:

— Нужно повысить ответственность управляющих компаний и собственников жилья… Думаю, прокурорская поддержка нам нужна. Привести в чувство некоторых безответственных наших коллег.

«В Заинске нам просто повезло… Могло быть намного хуже», считает Минниханов, вспоминая взрыв в многоквартирном доме, который не обошелся без жертв.

Перед этим в своем докладе Илдус Нафиков обвинил домовладельцев в халатности и потребовал организовать полные и всесторонние проверки законности в деятельности ЭПУ «Таттрансгаз» и Жилинспекции, управляющих компаний и ТСЖ, обеспечить наведение порядка.

При оценке работы подчиненных в 2018 году прокурор РТ заявил — принимаемые меры по безопасности внутридомового оборудования, в первую очередь газового — не достаточны. За год в Татарстане от взрывов газа и отравления бытовым газом погибли 8 человек.

За первые дни января 2019 года в Казани отравились угарным газом две семьи. «Причины традиционны — выход из строя элементов газового оборудования, неправильная его эксплуатация, проблемы с вентиляцией. Недооценена угроза, которую представляют 110 тысяч помещений, оборудованных индивидуальными газовыми котлами и колонками», — комментирует ситуацию глава надзорного ведомства. По его мнению, оборудование зачастую остается без должного обслуживания. Нет надлежащего взаимодействия между газовой службой, Госдилинспекцией и муниципалитетами.