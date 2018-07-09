Олег Дерипаска отсудил по 500 тыс. рублей у Насти Рыбки и Алекса Лесли

Суд Усть-Лабинска в Краснодарском крае удовлетворил иск миллиардера Олега Дерипаски к Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и Александру Кириллову (Алекс Лесли) и взыскал с каждого по 500 тыс. рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката бизнесмена Алексея Мельникова.

Отмечается, что Рыбка и Лесли обвинялись в раскрытии информации о частной жизни Дерипаски. На данный момент они находятся под арестом в Таиланде, где были задержаны за незаконное проведение секс-тренинга.