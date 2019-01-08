MasterCard изменит логотип
Международная платежная система MasterCard изменит свой логотип, убрав из него название.
Символом компании останутся пересекающиеся желтый и красный круги. Обновленный логотип появится на всех кредитных картах, в торговых точках, а также рекламных объектах, сообщается на сайте MasterCard.
Ранее Национальная платежная ассоциация (НПА), в которую входят Visa, MasterCard и «Золотая корона», предложила ввести регулирование оборота подарочных карт магазинов и торговых сетей.Экономика
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