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MasterCard изменит логотип

11:47, 08.01.2019
MasterCard изменит логотип
Фото: flickr.com

Международная платежная система MasterCard изменит свой логотип, убрав из него название.

Символом компании останутся пересекающиеся желтый и красный круги. Обновленный логотип появится на всех кредитных картах, в торговых точках, а также рекламных объектах, сообщается на сайте MasterCard.

Ранее Национальная платежная ассоциация (НПА), в которую входят Visa, MasterCard и «Золотая корона», предложила ввести регулирование оборота подарочных карт магазинов и торговых сетей.

Экономика
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