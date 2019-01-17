В Хакасии уволили замминистра финансов, которая возмутилась большими премиями чиновников

В Хакасии уволили заместителя министра финансов республики Галину Спиридонову, которая возмутилась начислением премий высокопоставленным лицам региона.

Чиновница узнала о том, что деньги на премии были выданы «за счет экономии по фонду оплаты труда соответствующих ведомств» и решила обговорить это с министром финансов Ириной Войновой. После этого глава Минфина пожаловалась на Спиридонову первому заместителю Коновалова Андрею Асочакову, передает «Агентство информационных сообщений».

Ранее сообщалось, что новый заместитель главы Хакасии Юлия Исмагилова за две недели работы получила премию в 300% оклада. В пресс-службе главы Хакасии объяснили, что чиновницу премировали за счет экономии по фонду оплаты труда постоянного представительства Хакасии в Москве.