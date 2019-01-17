Бывший тележурналист Игорь Буренков назначен заместителем полпреда в ПФО

Тележурналист и специалист в области коммуникаций Игорь Буренков назначен заместителем полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

Назначение состоялось 16 января, сообщили в пресс-службе полномочного представителя президента РФ в ПФО.

Стоит отметить, что Буренков является автором первой социальной рекламы в России. Также он организовывал крупномасштабные региональные, общероссийские и международные проекты, в том числе федеральные и региональные выборные кампании, работал в холдинге «Росбалт-Медиа», на АвтоВАЗе.

С 2016 года Игорь Буренков трудился на должности директора по коммуникациям госкорпорации «Роскосмос».

Напомним, в начале сентября президент России Владимир Путин назначил экс-главу «Роскосмоса» Игоря Комарова полпредом в ПФО.



