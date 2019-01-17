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Активисты оборудовали в Перми крещенскую купель для инвалидов

08:35, 17.01.2019 104
Активисты оборудовали в Перми крещенскую купель для инвалидов
Фото: Проект «Доступный пляж»

В Перми появится крещенская купель, оборудованная специально для людей с физическими нарушениями здоровья.

Инициатором проекта выступил организатор движения «Доступный пляж» Андрей Дерюшев. Купель разместится на реке Мулянке по улице 2-й Мулянской, 17. Рядом с ней уже оборудована инвалидная коляска, способная держаться на плаву.

«Нашими силами, без всякой помощи мы уже установили купель, а также частично согласовали с органами власти», — заявили активисты проекта.

Напомним, всего в Перми для крещенских купаний властями будет оборудовано три купели, одна из которых впервые разместится на городском пляже.

Общество
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