Власти Перми организуют новую крещенскую купель на городском пляже

Для крещенских купаний в Ленинском районе Перми городские власти оборудуют новую купель.

В ночь с 18 на 19 января, во время празднования Крещения Господня, будет организована купель на городском пляже на правом берегу Камы по адресу: улица Камская 2-я.

Все желающие смогут окунуться там с 20.00 18 января и до 06.00 19 января. Купание в купели будут сопровождать представители пермского духовенства, добавили в мэрии.

Также будет действовать еще две купели в городе. В Свердловском районе — на улице Пристанционная, 38 (на территории Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского женского монастыря), в Мотовилихинском районе — в Верхней Курье на улице 1 линия, 53.

На местах будут находиться специалисты краевой и городской служб спасения, бригада скорой медицинской помощи, наряды полиции. Вблизи проруби установят палатки, где можно будет переодеться и согреться.

Напомним, в Казани подготовят пять мест для крещенских купаний.