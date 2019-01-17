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Депутаты Cаратовской облдумы попросили УФАС разобраться с ценами на бензин

05:32, 17.01.2019 106
Депутаты Cаратовской облдумы попросили УФАС разобраться с ценами на бензин
Фото: pixabay.com

Депутаты Саратовской областной думы в среду попросили региональное Управление Федеральной антимонопольной службы выяснить причины высоких цен на бензин в регионе.

«Депутаты Саратовской областной Думы подготовили обращение в Управление Федеральной антимонопольной службы по Саратовской области по вопросу установившейся в регионе цены на бензин марок АИ-92 и АИ-95», — сообщает пресс-служба Саратовской областной думы.

По данным Росстата на 9 января, средние потребительские цены на бензин Аи-92 и Аи-95 в России составляют 41,67 и 44,96 рубля соответственно, в ПФО — 41,15 и 44,29 рубля, а в Саратове — 41,90 и 45,22 рубля, что является самым высоким показателем среди регионов округа.

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