Депутаты Cаратовской облдумы попросили УФАС разобраться с ценами на бензин

Депутаты Саратовской областной думы в среду попросили региональное Управление Федеральной антимонопольной службы выяснить причины высоких цен на бензин в регионе.

«Депутаты Саратовской областной Думы подготовили обращение в Управление Федеральной антимонопольной службы по Саратовской области по вопросу установившейся в регионе цены на бензин марок АИ-92 и АИ-95», — сообщает пресс-служба Саратовской областной думы.

По данным Росстата на 9 января, средние потребительские цены на бензин Аи-92 и Аи-95 в России составляют 41,67 и 44,96 рубля соответственно, в ПФО — 41,15 и 44,29 рубля, а в Саратове — 41,90 и 45,22 рубля, что является самым высоким показателем среди регионов округа.

