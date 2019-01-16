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На дорогах Татарстана ограничили движение грузовиков из-за метели

19:28, 16.01.2019 77
На дорогах Татарстана ограничили движение грузовиков из-за метели
Фото: realnoevremya.ru / Дмитрий Резнов

В Татарстане введено временное ограничение движения грузового транспорта на автодорогах из-за метели.

«В связи с возникновением неблагоприятных метеорологических и дорожных условий, в целях обеспечения безопасности дорожного движения 16 января 2019 года с 18.00 введено временное ограничение движения грузового транспорта», — сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

По информации синоптиков, в ближайшие сутки ожидается сильный мокрый снег и метель с ухудшением видимости до 500 метров, сильный ветер порывами до 23 м/с. На дорогах гололедица и снежные заносы.

Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан рекомендует водителям воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов без крайней необходимости.

Общество Татарстан
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