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Эксперты назвали незначительным влияние санкций на российскую экономику

17:52, 16.01.2019 69

На Гайдаровском форуме эксперты оценили влияние западных санкций на российскую экономику. Они сошлись во мнении, что эффект от этих мер оказался незначительным.

«Я думаю, что в краткосрочной перспективе мы переоцениваем эффект от санкций», — сказал бывший премьер-министр Финляндии Эско Ахо, возглавляющий совет директоров East Office of the Finnish Industries.

Президент Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко добавил, что американские компании продолжают работать в РФ и инвестировать в российскую экономику, несмотря на санкции, добавляет ТАСС.

По его словам, три четверти объема торговой деятельности между Россией и США ведется через границы третьих государств, что не учитывается в официальной статистике.

Напомним, что в ноябре 2018 года Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) представило результаты исследования о влиянии санкций за четыре года. Согласно данным агентства, влияние не превысило 0,2%.

Экономика
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