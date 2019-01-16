Эксперты назвали незначительным влияние санкций на российскую экономику

На Гайдаровском форуме эксперты оценили влияние западных санкций на российскую экономику. Они сошлись во мнении, что эффект от этих мер оказался незначительным.

«Я думаю, что в краткосрочной перспективе мы переоцениваем эффект от санкций», — сказал бывший премьер-министр Финляндии Эско Ахо, возглавляющий совет директоров East Office of the Finnish Industries.

Президент Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко добавил, что американские компании продолжают работать в РФ и инвестировать в российскую экономику, несмотря на санкции, добавляет ТАСС.

По его словам, три четверти объема торговой деятельности между Россией и США ведется через границы третьих государств, что не учитывается в официальной статистике.

Напомним, что в ноябре 2018 года Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) представило результаты исследования о влиянии санкций за четыре года. Согласно данным агентства, влияние не превысило 0,2%.