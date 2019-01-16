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Квартирные теплосчетчики не помогают татарстанцам экономить на отоплении

17:34, 16.01.2019 122
Квартирные теплосчетчики не помогают татарстанцам экономить на отоплении
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Новое постановление правительства РФ определяет невыгодный для собственников квартир порядок расчетов, а заодно освобождает застройщиков от обязанности оборудовать дома приборами учета тепла.

«Реальное время» выяснило, что на сегодня жильцы домов со счетчиками тепла платят больше, чем в хрущевках и ленинградках.

Причина, как утверждают эксперты, в несправедливой методике расчета платы за отопление. Как выяснилось, действующие методики расчетов возлагают на собственников квартир часть расходов на отопление встроенных коммерческих помещений.

Однако новое постановление может ухудшить ситуацию. Подробности — в материале «Реального времени».

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