В Нью-Йорке взорвали старый мост Таппан Зи через Гудзон

В Нью-Йорке был уничтожен в результате намеренного взрыва участок старого моста Таппан Зи через Гудзон

Первоначально предполагалось, что краны будут разбирать мост по частям, а остатки вывозить на барже. Однако инженеры решили, что данный способ будет небезопасным для рабочих, сообщает New York Post.

За обрушением моста наблюдало около сотни человек. Видео и снимки с места события пользователи выкладывали в соцсетях.

Ранее в Сети появилось видео взрыва старого элеватора в Кировской области.