Аналитики подсчитали доходы российских YouTube-блогеров

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Российское исследовательское агентство блогеров (РИАБ) составило рейтинг самых богатых российских YouTube-блогеров 2018 года.



Первое место занял техноблогер Валентин Петухов, более известный как Wylsacom, с доходом в 82 млн рублей. На втором месте журналист Юрий Дудь с доходом 78,2 млн рублей. Тройку лидеров замыкает фуд-блогер Oblomoff с 52,5 млн рублей, сообщает News.ru.

В пятерку лидеров вошли Амиран Сардаров и канал VersusBattle о рэп-баттлах. Они получили 38,8 млн и 35 млн рублей соответственно.

Ранее рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров видеохостинга YouTube за 2018 год по версии Forbes возглавил 7-летний Райан с канала Ryan ToysReview.