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Губернатор Пензенской области вместо съезда отправил чиновников убирать снег в регионе

14:32, 16.01.2019 103
Губернатор Пензенской области вместо съезда отправил чиновников убирать снег в регионе
Фото: government.ru

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отправил чиновников организовывать работы по расчистке райцентров вместо участия в съезде Совета муниципальных образований.

На своей странице в Twitter глава региона написал, что «погодные условия плохие», поэтому чиновники обязаны оставаться на местах.

«Главы администраций и сельсоветов должны заниматься организацией работы по очистке районных центров и сел от снега», — отметил Белозерцев.

В настоящее время в Пензенской области идут сильные снегопады с порывами ветра до 15 метров в секунду.

Напомним, ранее Белозерцев заявил, что власти региона обеспечат все больницы резервными койками после скандала с кроватями из досок в Кузнецкой межрайонной больнице.

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