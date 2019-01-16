Губернатор Пензенской области вместо съезда отправил чиновников убирать снег в регионе

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отправил чиновников организовывать работы по расчистке райцентров вместо участия в съезде Совета муниципальных образований.

На своей странице в Twitter глава региона написал, что «погодные условия плохие», поэтому чиновники обязаны оставаться на местах.

«Главы администраций и сельсоветов должны заниматься организацией работы по очистке районных центров и сел от снега», — отметил Белозерцев.

Утром отменил Съезд «Совета муниципальных образований области», запланированный на сегодня на вторую половину дня. Погодные условия плохие. Главы администраций и сельсоветов должны быть на местах и заниматься организацией работы по очистке районных центров и сёл от снега

— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 16 января 2019 г.

В настоящее время в Пензенской области идут сильные снегопады с порывами ветра до 15 метров в секунду.

Напомним, ранее Белозерцев заявил, что власти региона обеспечат все больницы резервными койками после скандала с кроватями из досок в Кузнецкой межрайонной больнице.